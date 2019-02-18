КНР получит новые ракеты к С-400 взамен поврежденных при шторме

18 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Армия и ВПК За рубежом

КНР получит новые ракеты к С-400 взамен поврежденных при шторме

Новые ракеты для систем ПВО С-400 изготавливаются в рамках контракта с Китаем взамен поврежденных при транспортировке боеприпасов.

Как сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, все эти ракеты пришлось уничтожить, сейчас изготавливают новые.

Напомним, доставка осложнилась из-за того, что одно из судов, перевозивших комплектующие для С-400, попало в шторм в районе Ла-Манша и было вынуждено вернуться назад.

Китай стал первой страной, куда на экспорт были поставлены новейшие российские системы ПВО. Согласие на поставку в Поднебесную ЗРК С-400 президент РФ Владимир Путин дал еще в 2014 году. О заключении контракта было официально объявлено в апреле 2015 года.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

КНР получит новые ракеты к С-400 взамен поврежденных при шторме

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: китай, с-400, шторм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.09.2018 00:04 Мск США наказали Китай за покупку российского оружия
Ранее 20.09.2018 20:57 Мск Америка ввела новые санкции против российских представителей "оборонки" и разведки

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 31159

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети