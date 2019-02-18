КНР получит новые ракеты к С-400 взамен поврежденных при шторме

Новые ракеты для систем ПВО С-400 изготавливаются в рамках контракта с Китаем взамен поврежденных при транспортировке боеприпасов.

Как сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, все эти ракеты пришлось уничтожить, сейчас изготавливают новые.

Напомним, доставка осложнилась из-за того, что одно из судов, перевозивших комплектующие для С-400, попало в шторм в районе Ла-Манша и было вынуждено вернуться назад.

Китай стал первой страной, куда на экспорт были поставлены новейшие российские системы ПВО. Согласие на поставку в Поднебесную ЗРК С-400 президент РФ Владимир Путин дал еще в 2014 году. О заключении контракта было официально объявлено в апреле 2015 года.