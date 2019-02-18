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Мэрии Нефтеюганска неизвестно о возбуждённой против главы города "уголовке"

В администрации Нефтеюганска прокомментировали информацию о якобы возбуждённом против главы города Сергея Дегтярёва уголовном деле, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В информационно-аналитическом отделе мэрии Накануне.RU сообщили, что никаких бумаг от Следственного комитета о возбуждении дела не поступало.

"Администрация работает в штатном режиме, глава города – на месте, проводит совещание", - уточнили в мэрии.

Напомним, в сети появилась информация о том, что сотрудники IV следственного управления ГСУ СКР возбудили против Дегтярёва уголовное дело, причём сделал это лично глава управления Руслан Ибиев. Также под преследование попал помощник главы города Максим Виер. Мэру вменяют превышение полномочий при увольнении своего зама Сергея Лагойды, Виеру – помощь в этом шефу.

Telegram-канал "Доктор Комаровский" публикует документы якобы о начале расследования. Согласно им, после поступления в ноябре 2017 г. Лагойды на службу в мэрию, Дегтярёв якобы стал точить зуб на своего зама. 7 сентября 2018 г. из прокуратуры поступило представление, согласно которому, Лагойда не стал устранять конфликт интересов. Мэр решил "докопаться" до своего зама и использовать документы, не проведя нужной проверки, как повод для увольнения, то есть превысить полномочия. В помощники он якобы привлёк Виера.

Последний подготовил документы на увольнение замглавы и 12 сентября передал их Дегтярёву, который подписал распоряжение. 14 сентября от Лагойды в Нефтеюганский райсуд поступил иск, в котором он требовал восстановления на работе и оплаты вынужденного прогула. После этого фигуранты якобы сфальсифицировали документы проверки, "по результатам" которой бывший чиновник и был уволен. Бумаги поступили в суд, который 9 октября прошлого года отказал Лагойде в праве восстановиться в мэрии. Сейчас, к слову, это решение Лагойда обжалует в окружном суде.

Эти действия и стали поводом для возбуждения дела. Лагойда признан потерпевшим. К моменту публикации получить официальный комментарий СКР не удалось.

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Мэрии Нефтеюганска неизвестно о возбуждённой против главы города "уголовке"

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Теги: Сергей Дегтярёв, Максим Виер, уголовное дело, превышение полномочий



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