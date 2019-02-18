Для ребенка, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске, составят индивидуальный план реабилитации

Губернатор Борис Дубровский поручил своим заместителям обеспечить необходимые реабилитационные мероприятия ребенка, пострадавшего при обрушении подъезда в Магнитогорске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Напомним, 14 февраля мальчика выписали из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. На следующий день он вместе с мамой вернулся домой в Магнитогорск.

"Мы все счастливы, что ребенок не просто выжил, но и практически полностью восстановился благодаря усилиям врачей и заботе близких. Прошу проследить, чтобы Ване обеспечили дальнейшее сопровождение, необходимые реабилитационные мероприятия, чтобы у семьи было все благополучно с обустройством нового жилья и всем необходимым", - подчеркнул губернатор.

16 февраля ребенку исполнился год. В ближайшее время семья переедет в новую квартиру, которую глава семьи приобрел, пока сын проходил лечение в Москве.

Как ранее сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек. Мальчика удалось спасти после почти суток с момента обрушения. Ребенок получил серьезные обморожения, также у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.