18 Февраля 2019
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Андрей Караулов рассказал, как дарил вымышленному китайскому министру книгу о Чубайсе

Журналист Андрей Караулов рассказала о встрече с вымышленным китайским министром.

Он процитировал новость сайта фейковых новостей "Панорама" о том, что "китайский министр по развитию высоких технологий Джиан Минг отказался пожать руку главе Роснано Анатолию Чубайсу".

"Я помню, как дарил книгу г-ну Мингу. Там много о Чубайсе. Он мой любимый персонаж. Ещё я рад, что "Русский ад" издаётся в Китае. И новая книга будет издана полностью. Без купюр", – написал Караулов в соцсети.

Позже Андрей Караулов напомнил, что китайская пресса, в том числе "Жэньминь жибао", много писала о Чубайсе и связанных с Роснано скандалах, в том числе с его комментариями и цитированием книги "Русский ад". Журналист отметил, что дарил свою книгу многим китайским руководителям, в том числе и Цзян Цзэминю и в данном случае просто спутал имя. Кроме того он рассказал, что "Русский ад" будет издан в Китае и пообещал подарить экземпляр ИА "Панорама".

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Андрей Караулов рассказал, как дарил вымышленному китайскому министру книгу о Чубайсе

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Теги: Караулов, Панорама, Чубайс



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