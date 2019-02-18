На Среднем Урале трое алкоголиков несколько лет грабили и насиловали женщину-инвалида

В уральском городе Березовский следователи проверяют информацию о возможных преступлениях в отношении женщины-инвалида. История вызвала общественный резонанс.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в правоохранительные органы от жильцов дома по улице Пролетарской поступил сигнал о возможном совершении противоправных действий тремя мужчинами в отношении женщины, имеющей инвалидность второй группы. Так, в поступившем заявлении речь шла о преступлениях сексуального характера.

Сейчас следователи СКР устанавливают, действительно ли против женщины-инвалида совершались противоправные деяния. По итогам проверки в ведомстве обещают принять процессуальное решение.

Произошедшее вызвало широкий резонанс. По данным СМИ, нездоровую женщину на протяжении нескольких лет грабили, били и насиловали трое мужчин, устроивших в соседнем доме алкопритон. Свою проверку также начала полиция, ее итоги на личном контроле у руководства ОМВД города.

Как сообщало Накануне.RU, в Зауралье из-за пяти "полторашек" алкоголя пьяный сельчанин зарезал пожилую женщину. Суд дал злоумышленнику 15,5 лет тюрьмы.