18 Февраля 2019
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО

В Ставрополе ураган снес крыши школы и колледжа: введен режим ЧС

Власти Ставрополя ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за ураганного ветра.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, в результате разгула стихии было повалено более 50 деревьев, повреждены более 40 электролиний.

Кроме того, частично разрушены кровли школы №11 и колледжа сервисных технологий и коммерции. По данным СМИ, занятия в учебных заведениях отменены.

последствия урагана в Ставрополе(2019)|Фото: vk.com/26stav

последствия урагана в Ставрополе(2019)|Фото: vk.com/26stav

Также пострадали два остановочных павильона. Устранение последствий стихии продолжается в круглосуточном режиме.

последствия урагана в Ставрополе(2019)|Фото: vk.com/26stav

В сентябре в Пермском крае сильный ветер срывал с домов крыши, валил деревья и сдувал кирпичи со стен домов. Интернет-пользователи отмечают, что прежде такого сильного разгула стихии в их городе не было.

В некоторых районах зафиксированы случаи аварийного отключения электроэнергии. О пострадавших не сообщалось.

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В Ставрополе ураган снес крыши школы и колледжа: введен режим ЧС

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Теги: ставрополь, ураган, режим чс



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