18 Февраля 2019
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

Ушло в суд дело о нападении на полицейского в тубдиспансере Ноябрьска

В Ноябрьске ушло в суд дело о нападении на полицейского в тубдиспансере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, 8 декабря 2018 г. в микрорайоне Вынгапуровский в туберкулезном отделении центральной городской больницы Ноябрьска два пациента стационара решили выпить. Сотрудники больницы обратились в полицию. Участковый потребовал от мужчин прекратить праздник. В ответ 35-летний подозреваемый несколько раз ударил силовика кулаком, а второй набросился на стража порядка. Полицейский начал стрелять в нападавших, один из них погиб.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый ранее семь раз судим, в том числе и за преступления против личности. Дело ушло в суд. Проверка показала, что полицейский действовал в рамках необходимой самообороны.

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Ушло в суд дело о нападении на полицейского в тубдиспансере Ноябрьска

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Теги: больница, пистолет, Ноябрьск, застрелил, полицейский



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