Все без исключения сотрудники правительства Курганской области будут уходить с работы на час позже

Сотрудники правительства Курганской области с 19 февраля перейдут на новый график работы.

Теперь рабочий день правительственного чиновника в Зауралье будет начинаться с 9.00 и заканчиваться в 18.00, ранее они приходили на работу к 8.00, а уходили в 17.00.

Как сообщил Накануне.RU собственный источник в правительстве региона, график изменили для того, чтобы максимально повысить эффективность работы органов власти.

"Руководство региона приняло решение, так как прошлый график, сформированный десятилетиями, показался не совсем удобным. Сотрудники отделов приходили к 8.00, до 9.00 только раскачивались - этот час длился как в известном фильме про Анатолия Ефремовича и Людмилу Прокофьевну, когда сотрудники большого статистического учреждения тратили утро на макияж, питье кофе и чая. Руководители правительства посчитали, что "долго запрягать, да быстро ехать" - это не про нас. Дополнительный вечерний час с 17.00 до 18.00 позволит сделать больше работы, так как большинство фирм и организаций частных у нас работают до 18.00, а то и позже", - отметил источник.