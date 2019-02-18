В Донецке была закладка взрывных устройств, - Басурин

Взрывные устройства в Донецке были заложены, а не сброшены с беспилотника. Об этом заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, целью атак была попытка напугать миссию ОБСЕ и реализовать план по вводу вооруженной миссии в республику при помощи США.

Как сообщало Накануне.RU, в понедельник утром в самом центре города, вблизи резиденции главы ДНР и места проживания представителей миссии ОБСЕ, прогремели три взрыва.