В мэрии Ижевска заявили, что к ним не поступало предложений об установке памятника Децлу

В администрации Ижевска прокомментировали идею увековечить память умершего в этом городе известного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Ранее такое предложение широко обсуждалось в соцсетях.

Напомним, Децл умер 3 февраля в возрасте 35 лет. В Ижевске он выступал на частной вечеринке в честь дня рождения местного бизнесмена. Организаторы утверждают, что на мероприятии не было наркотиков. По предварительным данным, у Толмацкого по невыясненным причинам остановилось сердце.

Как сообщили РИА Новости в администрации Ижевска, никаких предложений или ходатайств об установлении памятника или памятной таблички Децлу к ним не поступало. В мэрии пояснили, что есть определенный порядок установки мемориальных досок и отдельно стоящих памятных знаков. Их критерии утверждены постановлением администрации Ижевска от 24 марта 2010 года.

Сегодня стало известно, что следователи Удмуртии пока не получили результаты экспертиз о возможных причинах смерти рэпера.