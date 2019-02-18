"Всю жизнь так все сдавали". Преподавателя вуза в Зауралье будут судить за взятки от студентов

18 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Образование Курганская область

"Всю жизнь так все сдавали". Преподавателя вуза в Зауралье будут судить за взятки от студентов

В Зауралье будут судить 32-летнего бывшего старшего преподавателя Курганской сельхозакадемии имени Мальцева - мужчину обвиняют в получении взяток от студентов и служебном подлоге.

Следствие считает, что в 2016 году преподаватель получил от 8 студентов по одной тысяче рублей за сдачу зачета без реальной проверки знаний, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Сейчас следствие по уголовному делу завершено.

Как сообщил собственный источник Накануне.RU из числа преподавателей вуза, такое в КГСХА не считается редкостью.

"Всю жизнь так все сдавали. Если сравнивать с КГУ, то у нас всегда давали и брали мелкие взятки за экзамены и зачеты. Особенно это процветало и сейчас процветает в среде заочников. Они люди работающие, нередко пропускают лекции, семинары, поэтому с преподавателями договариваются. Я не буду называть фамилий, в студенческой среде все эти фамилии известны. Только вот эти факты не говорят в пользу самих этих преподавателей. Нужно коррупционную составляющую убирать в вузах, иначе потом мы получим плохих специалистов, абсолютно не умеющих работать по своей специальности", - отметил источник.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Всю жизнь так все сдавали". Преподавателя вуза в Зауралье будут судить за взятки от студентов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: КГСХА, вуз, взятка, студент, преподаватель, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 31161

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети