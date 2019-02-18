"Всю жизнь так все сдавали". Преподавателя вуза в Зауралье будут судить за взятки от студентов

В Зауралье будут судить 32-летнего бывшего старшего преподавателя Курганской сельхозакадемии имени Мальцева - мужчину обвиняют в получении взяток от студентов и служебном подлоге.

Следствие считает, что в 2016 году преподаватель получил от 8 студентов по одной тысяче рублей за сдачу зачета без реальной проверки знаний, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Сейчас следствие по уголовному делу завершено.

Как сообщил собственный источник Накануне.RU из числа преподавателей вуза, такое в КГСХА не считается редкостью.

"Всю жизнь так все сдавали. Если сравнивать с КГУ, то у нас всегда давали и брали мелкие взятки за экзамены и зачеты. Особенно это процветало и сейчас процветает в среде заочников. Они люди работающие, нередко пропускают лекции, семинары, поэтому с преподавателями договариваются. Я не буду называть фамилий, в студенческой среде все эти фамилии известны. Только вот эти факты не говорят в пользу самих этих преподавателей. Нужно коррупционную составляющую убирать в вузах, иначе потом мы получим плохих специалистов, абсолютно не умеющих работать по своей специальности", - отметил источник.