Директор воронежского соцучреждения оставил инвалида без доли в квартире
Директор интерната в Рамонском районе Воронежской области пойдет под суд за аферу с недвижимостью инвалида.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, летом 2015 года в интернат поступил недееспособный совершеннолетний житель Воронежа.
Так как исполнение обязанностей опекуна возлагается на соцучреждение, обвиняемый в 2016 году заключил сделку купли-продажи комнаты в коммунальной квартире, принадлежавшей недееспособному подопечному.
За нее обвиняемый получил 200 тысяч рублей, но деньгами распорядился по своему усмотрению. Теперь руководителю соцучреждения грозит до 6 лет лишения свободы.
Как сообщало Накануне.RU, в Челябинской области расследуют уголовное дело по факту приобретения жилья, непригодного для проживания для детей-инвалидов.
Чиновники администрации Еткульского муниципального района 2015-2016 годов за 3 млн руб. купили в селе Еткуль помещения для обеспечения жильем детей-сирот.
Однако как показало исследование, жилья является не пригодным для проживания: стены были поражены грибком, отсутствует вентиляция. Виновники данного преступления устанавливаются.