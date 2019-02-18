18 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО В России Воронежская область

Директор воронежского соцучреждения оставил инвалида без доли в квартире

Директор интерната в Рамонском районе Воронежской области пойдет под суд за аферу с недвижимостью инвалида.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, летом 2015 года в интернат поступил недееспособный совершеннолетний житель Воронежа.

Так как исполнение обязанностей опекуна возлагается на соцучреждение, обвиняемый в 2016 году заключил сделку купли-продажи комнаты в коммунальной квартире, принадлежавшей недееспособному подопечному.

За нее обвиняемый получил 200 тысяч рублей, но деньгами распорядился по своему усмотрению. Теперь руководителю соцучреждения грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщало Накануне.RU, в Челябинской области расследуют уголовное дело по факту приобретения жилья, непригодного для проживания для детей-инвалидов.

Чиновники администрации Еткульского муниципального района 2015-2016 годов за 3 млн руб. купили в селе Еткуль помещения для обеспечения жильем детей-сирот.

Однако как показало исследование, жилья является не пригодным для проживания: стены были поражены грибком, отсутствует вентиляция. Виновники данного преступления устанавливаются.

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Директор воронежского соцучреждения оставил инвалида без доли в квартире

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Теги: интернат, инвалид, квартира



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