В Челябинске отменили аукцион на обустройство видеонаблюдения на дорогах города за 310 млн рублей

УФАС отменило закупку по обустройству видеонаблюдения на дорогах Челябинска с начальной ценой 310 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Заказчиком аукциона выступило ОГКУ Челябинской области "Центр обработки вызовов Системы 112 – Безопасный регион".

В УФАС обратилась иркутская компания "СИБАВТОМЕТ", которая указала на нарушения законодательства о контрактной системе в документации об электронном аукционе и в техническом задании.

В частности, в техническом задании было указано, что исполнитель должен согласовать с заказчиком типы используемого оборудования.

В УФАС посчитали, что это могло привести к ограничению конкуренции и отменили закупку. Теперь заказчик будет привлечен к административной ответственности.