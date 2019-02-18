В Зауралье из-за пяти "полторашек" алкоголя пьяный сельчанин зарезал пожилую женщину

В Зауралье осудили 27-летнего мужчину, который из-за пяти бутылок алкоголя расправился с пенсионеркой.

В ноябре 2017 года он пришел в дом к 79-летней женщине, чтобы похитить алкоголь, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Еще в сенях мужчина расправился с хозяйкой дома, нанеся ей несколько ударов ножом. Злоумышленник забрал из ее дома пять 1,5-литровых бутылок с алкоголем, которые потом выпил у себя дома.

Мужчина пытался замести следы преступления - он выбросил нож и перчатки.

Суд назначил ему 15,5 лет в колонии строгого режима.