18 Февраля 2019
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Происшествия Курганская область

В Зауралье из-за пяти "полторашек" алкоголя пьяный сельчанин зарезал пожилую женщину

В Зауралье осудили 27-летнего мужчину, который из-за пяти бутылок алкоголя расправился с пенсионеркой.

В ноябре 2017 года он пришел в дом к 79-летней женщине, чтобы похитить алкоголь, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Еще в сенях мужчина расправился с хозяйкой дома, нанеся ей несколько ударов ножом. Злоумышленник забрал из ее дома пять 1,5-литровых бутылок с алкоголем, которые потом выпил у себя дома.

Мужчина пытался замести следы преступления - он выбросил нож и перчатки.

Суд назначил ему 15,5 лет в колонии строгого режима.

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В Зауралье из-за пяти "полторашек" алкоголя пьяный сельчанин зарезал пожилую женщину

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Теги: Лебяжье, Зауралье, алкоголь, убийство, суд



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