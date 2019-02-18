18 Февраля 2019
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В Сургуте требуют отменить концерт Ольги Бузовой

В Сургуте активисты пытаются отменить концерт Ольги Бузовой, который должен состояться 8 марта в развлекательном комплексе "Вавилон", передает корреспондент Накануне.RU.

Скандал вокруг концерта разгорелся в социальных сетях. В группе "О, Сургут" интернет-пользователь заявил, что его настораживает возрастное ограничение "12+"

"Она же, значит, поет взрослые песни для детей. Этого нельзя допустить. Я общался с организаторами концерта, они меня в грубой форме послали. Я обращаюсь к общественности города: нельзя допустить этот концерт! Я буду обращаться к мэру города для решения этой проблемы!" - говорит автор поста.

В комментариях мнения пользователей разделились. Одни утверждают, что песни Ольги Бузовой "сплошной разврат" и только "разлагают молодежь", другие (и их большинство) отмечают, что ходить или не ходить на концерт - личное дело каждого.

Получить комментарий от организаторов концерта не удалось - на звонок корреспондента Накануне.RU не ответили. В администрации города сообщили, что пока требований отменить концерт в мэрию не поступало.

Напомним, осенью 2018 г. в Сургуте общественники добивались отмены концерта рэпера Элджея, однако, их попытки не увенчались успехом. Концерт в РК "Вавилон" состоялся. Правда, возрастной ценз был поднят с 16 до 18 лет. А вот концерт Егора Крида в сургутском ледовом дворце спорта был отменен - правда, не из-за требований активистов, а из-за того, что организаторы не уведомили главу города, администрацию и полицию о предстоящем массовом мероприятии. Подача уведомлений о проведении подобных мероприятий необходима для обеспечения безопасности.

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В Сургуте требуют отменить концерт Ольги Бузовой

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Теги: Ольга Бузова, концерт



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