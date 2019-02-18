Госдуму раскритиковали за кулуарный закон о возвращении рекламы пива на ТВ

Объем продаж пива в России достиг 8 млрд литров за прошлый год, при этом 70% смертей мужчин в нашей стране связаны с алкоголем. Такие данные привел член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев на сегодняшнем совещании с региональными общественными палатами. В ОП РФ осудили Госдуму за кулуарное принятие в первом чтении законопроекта о возвращении рекламы пива на телевидение. Модератор дискуссии анонсировал общественные слушания, на которые пригласят автора инициативы – депутата от "Единой России" Антона Горелкина и представителей пивной отрасли, передает корреспондент Накануне.RU.

Около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с алкоголем, напомнил слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой Султан Хамзаев.

"В прошлом году объем продаж пива в России составил 8 млрд литров, а депутаты говорят, что было бы неплохо еще и агрессивной рекламой заняться. Считаю, что поблажки, когда ради FIFA реклама пива вернулась на ТВ, – излишни, и оставлять рекламу пива – непозволительная роскошь", – заявил модератор дискуссии.

Аргументы о том, что реклама пива принесет доходы в бюджет, неразумны, заметил Султан Хамзаев.

"Доказано, что рубль, который попадает в бюджет от продажи алкоголя и табака, приносит урон более 9 руб. за счет потери трудовой части населения. Нет российского рынка пива, 90% доходов от продажи пива уходят не в российский бюджет и не в российскую экономику", – подчеркнул докладчик.

Госдума приняла законопроект о возвращении рекламы пива на экраны кулуарно, считает Хамзаев, и внес его "ноу-нейм" депутат из "Единой России", который ранее никакими инициативами не отличился, Антон Горелкин.

Модератор обратил внимание на то, что инициатива прошла первое чтение без обсуждения, а перед вынесением на пленарное заседание не назначались общественные слушания. Сейчас законопроект завис между первым и вторым чтением: 10 января Госдума приняла решение отложить его рассмотрение из-за отсутствия отзыва Правительства и отрицательной позиции Минздрава. Перед этим двое депутатов – авторов отозвали свои фамилии.

Общественные палаты регионов – Югры, Ивановской, Владимирской, Воронежской, Ленинской, Псковской областей, Кабардино-Балкарии, Забайкалья – высказались против возвращения рекламы пива на экраны. Общественники Республики Коми выразили уверенность в том, что нет связи рекламы пивной продукции с развитием спорта.

На Камчатке почему-то посчитали, что инициатива положительно скажется на здоровье граждан, на Сахалине согласились с Правительством РФ, а в Краснодарском крае поддержали производителей пива и заверили в экономическом эффекте от законопроекта.

27 февраля Общественная палата РФ планирует провести общественные слушания законопроекта с участием представителей пивной отрасли и автора законопроекта – депутата от Алтайского края, Кемеровской области, Республики Алтай и Томской области Антона Горелкина.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту Горелкина, рекламу пива необходимо вернуть на экраны ради спортивных мероприятий – Гран-при гонок Формулы-1 в 2019 г., мировым партнером которой выступает компания Heineken, и чемпионата мира по хоккею в 2023 г., традиционным спонсором которого является компания Krusovice.

Автор инициативы не опасается того, что возвращение рекламы пива увеличит продажи алкоголя.

"Исследования доказали, что реклама не влияет на рост объема потребления алкоголя, она влияет лишь на распределение предпочтений потребителей между торговыми марками, – пишет Горелкин со ссылкой на данные исследования International Marketing Reports (IMR). – По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2017 г. уровень потребления алкоголя в России достиг минимального значения за последние 15 лет – 10,3 литра на человека в год. Согласно данным ОЭСР, ежегодное сокращение объемов потребления алкогольной продукции россиянами прослеживается с 2003 г. – тогда уровень потребления составлял 19,8 литров на человека в год".

Против возвращения рекламы пива на экраны выступили депутаты фракций ЛДПР и КПРФ.

Отметим, 10 января, когда было решено отложить принятие законопроекта во втором чтении, представитель Правительства Александра Синенко заверил, что отзыв кабинета министров уже готов и в ближайшее время будет представлен депутатам. Однако документа до сих пор нет в системе обеспечения законодательной деятельности.

Примечательно, что против переноса рассмотрения законопроекта проголосовал один депутат. Вопреки ожиданиям, им оказался не Антон Горелкин, а Юрий Олейников – зампред комитета по финансовому рынку, депутат от "Единой России".

Дата второго чтения законопроекта еще не определена.