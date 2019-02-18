Песков: Путин ни с кем не обсуждал вопрос поручительства за основателя Baring Vostok

В Кремле следят за ситуацией вокруг дела инвестиционной компании Baring Vostok и надеются, что оно не скажется негативно на инвестклимате в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ни с кем не обсуждал судьбу арестованного основателя и управляющего партнера компании Майкла Калви.

Не обсуждалась, в том числе, и возможность предоставления поручительств за бизнесмена, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о задержании Калви в Москве. Он и еще пять фигурантов дела подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал основателя компании Baring Vostok на два месяца. Адвокаты американца заявили, что будут обжаловать решение суда.

Напомним, фигурантами данного дела также являются партнер компании Ваган Абгарян и партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль. По данным следствия, подозреваемыми по делу проходят двое иностранных и четверо российских граждан.