18 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Аваков: На Украине развернута система массового подкупа избирателей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране развернута система масштабного подкупа избирателей. Об этом он сообщил на координационном совещании руководителей правоохранительных органов по обеспечению правопорядка во время избирательного процесса.
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По его словам, МВД "внимательно за этим наблюдает", и "если это перейдет в фазу совершения преступления, то нацполиция мгновенно отреагирует".

При этом из слов Авакова можно сделать вывод, что само развертывание системы подкупа избирателей преступлением еще не является. Кто же развернул подкуп избирателей, Аваков не назвал. Однако заявил, что на полицию не должно быть никакого давления во время выборов, "кто бы ни пытался этого делать", а МВД не помогает ни одному из кандидатов.

Накануне.RU писало о том, что недавно в Днепропетровске (Днепре) сорвался процесс массового подкупа избирателей в пользу действующего президента Петра Порошенко. Однако он идет во всех регионах страны под видом раздачи материальной помощи. Ранее Аваков предупредил, что не допустит фальсификации президентских выборов. Эксперты считают, что Аваков имел в виду Порошенко, поскольку действует на стороне лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

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Аваков: На Украине развернута система массового подкупа избирателей

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Арсен Аваков, подкуп



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