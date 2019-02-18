18 Февраля 2019
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Кремль спросит с "политических" вице-губернаторов за федеральную повестку

Принцип эффективности региональных властей, который ранее разрабатывался для глав регионов России, теперь вводится и для вице-губернаторов по внутренней политике. Об этом сообщили ряд федеральных СМИ со ссылкой на собственные источники.

О том, что внутриполитический блок Кремля разработал новую единую систему KPI (Key Performance Indicators — ключевые показатели деятельности), сообщили РБК участники семинара для вице-губернаторов по внутренней политике, который проходил в Подмосковье с 14 по 16 февраля. Якобы вводится общая для внутриполитического блока Кремля и замов губернаторов по внутренней политике система KPI: по уровню доверия власти и по выборам.

Так, KPI "по доверию" будет основываться на шести критериях, но вице-губернаторам по внутренней политике засчитываются два - показатель доверия президента и индекс поддержки губернатора населением в конкретном регионе.

KPI "по выборам" предположительно базируется на результате кандидата от власти или партии власти по итогам кампании, легитимности выборов и уровню явки.

По мнению политолога, профессора Высшей школы экономики, бывшего сотрудника Администрации президента Олега Матвейчева, все это "не очень соответствует действительности".

"Могу подтвердить, что вице-губернаторам, как и губернаторам, рекомендуют выставлять KPI, чтобы было понимание их коэффициента полезного действия, в правильном и нужном ли направлении они работают, – пояснил Накануне.RU Матвейчев. – А детали о том, что входит в KPI, а тем более, как расшифровываются и интерпретируются полученные данные, это уже домыслы человека, которому кто-то что-то пересказал. Насколько я знаю, пока идет работа над созданием этого KPI, непосредственных критериев еще нет".

По мнению политолога, источники поспешили опубликовать такую информацию в погоне за "сенсацией".

"В конце концов, будет сформулирован набор критериев [для оценки вице-губернаторов], а пока в любом случае начальник оценивает своих подчиненных по неким условным показателям, – считает Матвейчев. – Не могу понять, в чем сенсация".

Как пояснили Накануне.RU в свердловской администрации, система оценки "политических" вице-губернаторов существует давно. Там предполагают, что чиновникам рано или поздно предстоит отчитываться по системе KPI. Причем, отвечать за формирование позитивной повестки в регионе придется, вероятно, не только по местным, но и по общефедеральным вопросам.

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Кремль спросит с "политических" вице-губернаторов за федеральную повестку

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Теги: KPI, вице-губернаторы, оценка эффективности, Олег Матвейчев



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