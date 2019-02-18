Куйвашев обсудил с Мерзляковой проблемы записи детей в первые классы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с омбудсменом Татьяной Мерзляковой насущные вопросы, в том числе, связанные и с записью детей в первые классы. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики, рабочая встреча была направлена на реализацию национальных проектов.

Говоря о механизмах приема детей в образовательные учреждения, Мерзлякова отметила, что, по ее мнению, сложности сегодня возникают не только по техническим причинам, но еще и из-за недостатка мест в школах.

Губернатор напомнил, что по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета при президенте России, где обсуждался вопрос реконструкции образовательных учреждений, поручил профильным министерствам, строителям и проектировщикам подготовить такие решения, чтобы при проведении работ количество мест в свердловских школах фактически увеличивалось. Евгений Куйвашев также добавил, что помимо реконструкции у областных властей большие планы по возведению новых объектов. Так, например, в Екатеринбурге в этом году начнется строительство пяти новых школ - в Краснолесье, на Эльмаше, в районе Широкой речки, в Пионерском поселке и на улице Народной воли.

"Из областного бюджета мы выделяли миллиард рублей для того, чтобы не останавливать программу переселения жителей Свердловской области. У нас серьезные задачи в сфере жилищного строительства. Вместе с тем нужно думать, что последует за увеличением ввода жилья, где нужны будут детские сады, школы. Отмечу, что был дан старт национальным проектам, и нам с вами предстоит работа не только по переселению людей из ветхого и аварийного жилья и строительству школ", - сказал Куйвашев.

Стоит напомнить, что в этом году компания по зачислению детей в первые классы Екатеринбурга провалилась. Во-первых, портал Госуслуг в очередной раз доказал, что не может работать без технических сбоев, во-вторых, в нарушения приема вмешалась прокуратура, как итог - первые классы будут набирать "под завязку".