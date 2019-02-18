18 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Украинское командование наградило боевиков, обстреливавших гражданский транспорт

Командующий украинской операцией объединенных сил Сергей Наев наградил боевиков 93-й механизированной бригады, многократно обстреливавшей гражданский транспорт ДНР. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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По его словам, именно эта бригада обстреляла 28 августа 2018 года грузовой автомобиль БелАЗ, убив водителя. 7 августа 2018 года она ракетным ударом уничтожила машину скорой помощи. 23 февраля 2018 года они расстреляли санитарный автомобиль, убив троих человек.

"Также боевики 93-й бригады регулярно обстреливают сотрудников коммунального предприятия "Вода Донбасса", обеспечивающих функционирование критически важных объектов гражданской инфраструктуры", - сказал Безсонов.

СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела автомобиля предприятия "Вода Донбасса" 10 января.

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Украинское командование наградило боевиков, обстреливавших гражданский транспорт

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, обстрел, ВСУ



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