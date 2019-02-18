Четверо тюменцев вошли в состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы в Минске

Стал известен состав сборной России по биатлону на ближайший чемпионат Европы в Минске. Об этом Накануне.RU сообщили в Союзе биатлонистов России.

Так, в мужскую команду вошли Антон Бабиков (Башкортостан), Матвей Елисеев и Максим Цветков (Москва), Евгений Гараничев и Александр Логинов (Тюменская область), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург) и Никита Поршнев из ХМАО.

За женщин побегут Наталья Гербулова (Красноярский край), Светлана Миронова (Свердловская область), Анастасия Морозова (ХМАО), Евгения Павлова (Новосибирская область), Виктория Сливко и Ирина Старых (Тюменская область), а также Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург).

Чемпионат Европы пройдет с 20 по 24 февраля в Минске на трассах республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи". В расписании европейского первенства восемь гонок: смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования.