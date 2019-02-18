Племянница Скрипаля: Сергей давно кремирован и стоит в урне

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля заявила, что ее дяди уже давно нет в живых.

По мнению Виктории Скрипаль, Лондон "ведет дело к смерти экс-полковника ГРУ и уничтожению улик".

По ее словам, история развивается "по сценарию, написанному еще год назад". "Раз Сергея нам не показывают, он должен умереть", - заявила ФАН племянница Скрипаля. По ее мнению, Сергей Скрипаль "уже давно кремирован и стоит в урне".

Ранее The Sunday Times сообщало об опасениях врачей, что Скрипаль, отравленный вместе со своей дочерью Юлией в Солсбери в прошлом году, не сможет поправиться полностью.

После этих сообщений в российском посольстве предположили, что за подобным информационным фоном может стоять попытка довести дело до смерти Скрипаля и уничтожения улик, как это было в случае с отравлением в Эймсбери британки Дон Стерджес.