В Челябинске адвоката приговорили к штрафу за посредничество в передаче взятки следователю СК

В Челябинске суд приговорил адвоката к штрафу в размере 1,5 млн рублей за посредничество в передаче взятки следователю СК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Зимой прошлого года обвиняемый представлял интересы предпринимателя. Он выступил посредником при передаче взятки в размере 16 тыс. 700 долларов заместителю руководителя следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска СУ СК России по Челябинской области.

За эти деньги предпринимателю должны были вернуть имущество, изъятое в ходе обыска, а также вынести решение об отказе в возбуждении уголовного дела.