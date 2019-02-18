Украинские раскольники собираются реформировать свою церковь

В раскольнической "единой церкви" Украины будут проводиться реформы, чтобы сделать ее "ближе к людям". Будут упразднены требования к внешнему виду прихожан, церковнославянский язык, поставлены лавки, как у протестантов и католиков, изменен календарь. Об этом пишет "Обозреватель"

Лидер раскольников Сергей Думенко (Епифаний) заявил, что будет "постепенно, трезво воплощать определенные реформы". В частности, будет продвигать отказ от старого календаря, постепенно объясняя людям необходимость этого.

"Дьякон" Михаил Омелян пояснил, что на первый план выйдет человек, что кощунственно для Церкви, в которой на первом плане Бог.

По словам Думенко, они хотят привлечь на свою сторону больше молодежи: разрешат носить джинсы, а женщинам быть с непокрытой головой, невзирая на апостольское указание.

Напомним, ранее глава украинских униатов Святослав Шевчук предложил Думенко объединиться ради "украинского независимого европейского государства". Также униаты хотят, чтобы раскольники приняли главенство римского папы над собой. На Фанаре эти действия поддерживают.