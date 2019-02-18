Мать потерявшегося в парке "Лосиный остров" мальчика доставили в СК

Шестилетний ребенок, потерявшийся в национальном парке "Лосиный остров" в Москве, найден.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по столице, по словам матери мальчика, вечером 17 февраля они проезжали мимо заповедника. По просьбе сына женщина заехала туда, в лесном массиве ребенок убежал и не вернулся.

Позднее мальчик смог выйти на заправке, где его заметили взрослые и сообщили в полицию.

Мама ребенка доставлена в СК, ее допрашивают следователи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ставропольском крае нашли пропавшего 9-летнего мальчика, который ушел из дома.

Пропавшего ребенка искали всю ночь. Утром оперативники обнаружили спящего мальчика в лесополосе и доставили в отдел полиции. С матерью в целях профилактики была проведена разъяснительная беседа.