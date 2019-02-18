"Черный список": решение по новым санкциям против России Евросоюз примет в ближайшие недели

Единогласное решение по новым санкциям против России из-за событий в Керченском проливе Евросоюз примет в ближайшие недели. Об этом в понедельник заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Напомним, 25 ноября прошлого года украинские корабли пересекли границу России у берегов Крыма и были задержаны с применением оружия за ее нарушение. После этого Парламентская ассамблея Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".

"В ближайшие недели будет единогласное решение ЕС по новым санкциям за события в Керченском проливе", - заявила Могерини сразу по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза.

Как сообщает ТАСС, речь идет о внесении восьми человек в "черный список" ЕС.

Напомним, новые санкции против России из-за провокации украинских моряков хотят ввести и США.