18 Февраля 2019
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Политика В России За рубежом

"Черный список": решение по новым санкциям против России Евросоюз примет в ближайшие недели

Единогласное решение по новым санкциям против России из-за событий в Керченском проливе Евросоюз примет в ближайшие недели. Об этом в понедельник заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Напомним, 25 ноября прошлого года украинские корабли пересекли границу России у берегов Крыма и были задержаны с применением оружия за ее нарушение. После этого Парламентская ассамблея Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".

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"В ближайшие недели будет единогласное решение ЕС по новым санкциям за события в Керченском проливе", - заявила Могерини сразу по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза.

Как сообщает ТАСС, речь идет о внесении восьми человек в "черный список" ЕС.

Напомним, новые санкции против России из-за провокации украинских моряков хотят ввести и США.

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"Черный список": решение по новым санкциям против России Евросоюз примет в ближайшие недели

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Теги: санкции, Россия, ЕС, Керченский пролив



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