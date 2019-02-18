18 Февраля 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

В Перми бизнесмен пожаловался Путину на нелегальных перевозчиков

Пермский предприниматель Константин К. записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловался на действия нелегальных перевозчиков, передает корреспондент Накануне.RU.

В начале видеоролика предприниматель рассказывает о себе, в частности, сообщает о своей военной службе, об участии во второй Чеченской кампании и имеющихся государственных наградах. После службы в армии бизнесмен создал автотранспортное предприятие, обслуживающее несколько городских маршрутов. На предприятии в настоящий момент трудятся 70 человек: водители, кондукторы, механики. В сфере пассажирских перевозок Константин К. проработал более 12 лет, он организовал бесплатный проезд ветеранам, пенсионерам, школьникам и студентам в часы пик.

"Параллельно моему маршруту ездит незаконный перевозчик, на микроавтобусах, не имея договора с администрацией, абсолютно никем не контролируемый и ни перед кем за такие перевозки не отвечающий. С этим вопросом я обращался в различные инстанции и инспекции города Перми. Незаконная деятельность этого перевозчика продолжается по сей день", - говорит предприниматель.

По его словам, после обращений начались проблемы: неизвестные люди перекрывали дорогу и не давали проехать автобусу - нарушителей прогнали разгневанные пассажиры. После - был еще один инцидент: неизвестные мужчины зашли в автобус к водителю и угрожали ему расправой. Также бизнесмену подожгли автобазу и сожгли автобусы.

"Я переживаю за свою семью, за свой коллектив, за себя. Основания для этого есть. Я, как достойный гражданин своей страны обращаюсь к вам, уважаемый президент России Владимир Путин, к губернатору Пермского края Максиму Решетникову, ко всем неравнодушным людям, я доказал делом верность своей Родине, прошу вас помочь найти преступников, которые нападали на водителя поджигали автопарк, и видимо на этом не остановятся. Сложившаяся ситуация коснулась не только мою семью, но и семьи коллектива предприятия. Прошу Вас способствовать честному расследованию произошедшего. Я хочу, чтобы люди в моем городе, в моей стране знали и чувствовали, что есть закон и порядок", - завершил свое выступление перевозчик.

Накануне.RU направило запрос в администрацию города с просьбой дать комментарий по ситуации.

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В Перми бизнесмен пожаловался Путину на нелегальных перевозчиков

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Теги: перевозчик, нелегальные перевозки, обращение



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