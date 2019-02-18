ФНС: "Метрополис" и "Курганмашзавод" меняют регион налогового учета

Курганскую область будоражат слухи о том, что якобы компания "Метрополис" и предприятие "Курганмашзавод" уходят из региона, перестают платить налоги в местный бюджет и отправляются на обслуживание в налоговую службу Санкт-Петербурга. В социальных сетях уже появились гневные комментарии: "Пусть валят, и так бюджет Курганской области никакой, еще последнее забирают".

Ситуацию прояснили в управлении Федеральной налоговой службы по Курганской области. Там заявили, что компании меняют регион налогового учета.

"Налоговое администрирование уходит в Санкт-Петербург. В целях повышения эффективности администрирования организаций, которые являются крупнейшими налогоплательщиками, их берут на администрирование крупнейшие инспекции. ФНС решила администрировать в одном месте, в одной инспекции. Все мероприятия, которые в рамках налогового законодательства проводятся, будут проводиться на федеральном уровне", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФНС Зауралья.

"Все налоги, которые эти предприятия платят, не уйдут из Курганской области, они останутся здесь, они будут платиться здесь, потому что здесь рабочие места. Это путают почему-то с миграцией бизнеса", - добавили в ведомстве.

Ситуацию не прокомментировали в пресс-службе "Курганмашзавода" - никто не ответил на звонок корреспондента. Однако собственный источник Накануне.RU в руководстве предприятия сообщил, что за налоговые вливания в местный бюджет переживать не стоит.

"Когда бизнес уходит из того или иного региона - это не просто перерегистрация в налоговой, это полный уход, переезд, перевод всего производства. А мы как работали в Кургане, как изготавливали продукцию в Кургане, так мы и продолжим это делать. Все отчисления пойдут в том же порядке, в котором шли раньше", - отметили на КМЗ.