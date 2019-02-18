18 Февраля 2019
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Происшествия ДНР и ЛНР

В Донецке на месте одного из взрывов найден фрагмент детонатора

Фрагмент электродетонатора обнаружен на месте одного из взрывов, прогремевших в Донецке.

Напомним, ранее сегодня в центре города, в районе, где располагается резиденция главы ДНР, прогремели три взрыва.

Два из них произошли в нескольких сотнях метров от гостиницы, где живут представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Третий случился неподалеку на пустыре. По данным МЧС, пострадавших нет.

Представитель ДНР заявил, что на месте взрыва был найден фрагмент электродетонатора для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения.

последствия взрыва в Донецке(2019)|Фото: tvzvezda.ru

последствия взрыва в Донецке(2019)|Фото: tvzvezda.ru

Как сообщает ТК "Звезда", взорвались самодельные безоболочные взрывные устройства. Они были обернуты в медную фольгу. По одной из версий, взрывы произошли в результате атаки украинских беспилотников.

Как сообщало Накануне.RU, недавно украинский президент Петр Порошенко намекнул, что при нем мира в Донбассе не будет. Позже он добавил, что мир возможен только на условиях Украины.

В последние дни ВСУ ведет массированный обстрел населенных пунктов ДНР.

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В Донецке на месте одного из взрывов найден фрагмент детонатора

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Теги: донецк, взрывы, детонатор



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Развитие сюжета:

Ранее 18.02.2019 12:36 Мск В Донецке взорвались самодельные взрывные устройства

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Ранее 18.02.2019 11:12 Мск Возле резиденции главы ДНР в Донецке прогремели три взрыва

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