18 Февраля 2019
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Происшествия В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

В Донецке взорвались самодельные взрывные устройства

В центре Донецка взорвались три самодельных взрывных устройств, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как сообщало Накануне.RU, в понедельник утром в самом центре города, вблизи резиденции главы ДНР и места проживания представителей миссии ОБСЕ, прогремели три взрыва.

Установлено, что устройства были безоболочные и завернуты в фольгу. На месте одного из взрывов найден фрагмент от электродетонатора для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения.

В результате взрывов повреждены кровля газораспределительного пункта и оконные блоки подъезда жилого дома. Как заявил глава администрации Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев, никто не пострадал.

Одной из версий рассматривается сброс взрывных устройств с беспилотного летательного аппарата, использование которых запрещено Минским меморандумом от 5 сентября 2014 года. Однако украинские беспилотники в ДНР сбивают постоянно.

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В Донецке взорвались самодельные взрывные устройства

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Теги: Донецк, взрыв, ДНР



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