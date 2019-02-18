В Донецке взорвались самодельные взрывные устройства

В центре Донецка взорвались три самодельных взрывных устройств, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как сообщало Накануне.RU, в понедельник утром в самом центре города, вблизи резиденции главы ДНР и места проживания представителей миссии ОБСЕ, прогремели три взрыва.

Установлено, что устройства были безоболочные и завернуты в фольгу. На месте одного из взрывов найден фрагмент от электродетонатора для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения.

В результате взрывов повреждены кровля газораспределительного пункта и оконные блоки подъезда жилого дома. Как заявил глава администрации Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев, никто не пострадал.

Одной из версий рассматривается сброс взрывных устройств с беспилотного летательного аппарата, использование которых запрещено Минским меморандумом от 5 сентября 2014 года. Однако украинские беспилотники в ДНР сбивают постоянно.