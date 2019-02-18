Бывший замглавы Нефтеюганска, увольнение которого мэр назвал причиной попытки "рейдерского захвата власти", пытается восстановиться через суд

Уволенный замглавы Нефтеюганска Сергей Лагойда, который может стоять за обысками в мэрии, в окружном суде обжалует изгнание из мэрии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно картотеке дел окружной инстанции, заседание назначено на завтра на 9.30.

Напомним, последним рабочим днём Лагойды была среда, 12 сентября 2018 г. До этого прокуратура Югры вносила представление, требуя устранить нарушения в работе чиновника и привлечь виновных к ответственности. Речь шла о конфликте интересов. Во-первых, Лагойда был зарегистрирован в квартире, принадлежащей главе муниципального "Управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганска". При этом там он никогда не жил. Во-вторых, Лагойда был принят в мэрию с нарушениями: в его должностной инструкции не были указаны необходимые для работы навыки.

Обыски в мэрии третьего по величине города Югры прошли 24 января, глава города Сергей Дегтярёв был задержан. 30 января мэр провёл пресс-конференцию, на которой объявил случившееся попыткой рейдерского захвата власти в Нефтеюганске. Его причиной якобы стало то, что глава отправил в отставку своего заместителя, бывшего силовика Сергея Лагойду, которого ему "навязал" вице-губернатор Александр Шипилов.