УВЗ представит уникальные новинки на IDEX-2019

Корпорация УВЗ (входит в ГК Ростех) принимает участие в 14-й Международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX 2019, проходящей в Абу-Даби.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, главными новинками в экспозиции УВЗ в ОАЭ станут разработки ЦНИИ "Буревестник". Так, нижегородским институтом представлена межвидовая система 57-мм вооружения, основанная на размещении унифицированного боевого модуля на сухопутных шасси различного назначения и на кораблях ВМФ. Разработка делает реальным создание артиллерийских модулей для вооружения летательных аппаратов — штурмовых вертолетов и военно-транспортных самолетов.

Также продемонстрировано новое решение для армии РФ — концепция размещения 120-миллиметровых орудий на шасси автомобиля. 120-мм самоходное артиллерийское орудие "Флокс" на колесном шасси "Урал" и 82-мм самоходный миномет "Дрок" на колесном шасси "КАМАЗ" представлены в экспозиции.

"Омсктрансмаш" представит макеты модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" и др.; Уралвагонзавод — макеты танков Т-72 и Т-90С, БМПТ и инженерные машины. Отдельно, в экспозиции АО "Рособоронэкспорт" выставлен макет танка Т-90МС (Новая перспективная боевая машина, в российской версии танк носит название "Прорыв").