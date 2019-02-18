Задержан третий собственник обрушившегося в Красноярске дома

В Красноярске задержали одного из трех собственников незаконно построенного дома, который обрушился при взрыве газа, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Напомним, хлопок произошел в трехэтажном доме на Кандагарской улице вечером 14 февраля. В результате инцидента погибли два человека.В результате происшествия шесть квартир оказались разрушены полностью, еще около 10 - частично.

Было возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Ранее двоих из трех собственников строения доставили к следователю.

Как удалось выяснить представителям СКР, здание построено без разрешительных документов и не зарегистрировано как жилое помещение.

По данным следствия, третий задержанный в июле 2013 года приобрел 1/3 доли в праве собственности на земельный участок, а также на объект незавершенного строительства. Он был предназначен для строительства двухэтажного одноквартирного пятикомнатного кирпичного жилого дома с гаражом, мастерской и подвалом.

Однако на земельном участке мужчина возвел самовольную постройку. Разрешение на строительство владелец не получил.

Решением суда от 25 февраля 2016 года собственник был обязан снести самовольную постройку, однако решение суда не исполнил.