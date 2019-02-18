Экс-глава Тюмени выступил в суде с последним словом: "Люди ненавидят власть, а я ее олицетворяю"

Экс-глава Тюмени Дмитрий Еремеев выступил с последним словом в суде по делу о ДТП с двумя погибшими. В своей речи бывший чиновник сделал упор на то, что встречный автомобиль в ту злополучную ночь был неисправен, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я видел свет фар встречного автомобиля... Именно по пучку света водитель в ночное время определяет скорость и принимает решение, идти на маневр или нет... Еще раз повторюсь, я видел слабый пучок света", — начал свою речь он.

"В России каждый год совершается большое количество ДТП, но мое дело вызвало большой общественный резонанс и вы, ваша честь, я понимаю, тоже находитесь под давлением, все мы взрослые люди и все понимаем", — обратился он к судье и попросил ее быть независимой.

Еремеев подчеркнул, что внимание к этому ДТП вызвано еще "ненавистью к власти со стороны людей". "А я эту власть олицетворяю", — добавил он и попросил не лишать его свободы.

"Мне с этим жить всю оставшуюся жизнь", — покаялся Еремеев.

Приговор по делу Еремеева будет озвучен завтра, 19 февраля, в 11.00.

Отметим, что ранее сторона обвинения запросила экс-чиновнику изоляцию от общества в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишения водительских прав на такой же срок.

Напомним, что экс-глава Тюмени Дмитрий Еремеев 23 июня 2018 года, совершая обгон на трассе, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем, оба пассажира которого погибли на месте. У одного из погибших остались четверо детей и беременная жена. Ранее уголовное дело за примирением сторон было прекращено (Еремеев выплатил родственникам жертв крупные денежные компенсации). Однако мягкое наказание вызвало большой общественный резонанс, и прокуратура отправила дело на пересмотр, а первый приговор был отменен.

Как выяснилось в ходе повторного следствия, Еремеев находился в своем автомобиле не один, а с тремя местными юношами, которых он подобрал на трассе, чтобы подбросить в город. На суде они дали показания, что экс-чиновник ехал со скоростью в 120-140 километров в час, однако сам Еремеев утверждает, что скорость была ниже. Кроме этого гособвинитель указал на детализацию звонков Еремеева, согласно которой, во время удара на телефон был совершен звонок.