Дверь в Европу приоткрыть не удалось: эксперт объяснил проблемы Sukhoi Superjet-100

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet-100, об этом пишут "Ведомости".

CityJet работает по модели "мокрого" лизинга: выполняет на своих судах полеты для других авиакомпаний. Все семь ее SSJ100 летали по маршрутной сети Brussels Airlines, причем четыре самолета – в ливрее последней. Перевозчик является единственным европейским эксплуатантом SSJ100. По информации издания, Brussels Airlines, для которой выполняли рейсы самолеты CityJet, отказалась от них из-за нехватки запасных частей.

В компании "Гражданские самолеты Сухого" при этом опровергают возврат лайнеров. "Информация о состоявшемся возврате авиакомпанией CityJet самолетов SSJ-100 их собственнику не соответствует действительности. В настоящее время авиакомпания CityJet пересматривает свою бизнес-модель, в этой связи ГСС и CityJet активно взаимодействуют для решения данного вопроса в части SSJ-100", - заявили ТАСС в пресс-службе ГСС.

По мнению президента фонда "Партнер развития гражданской авиации" Олега Смирнова, решение ирландской авиакомпании созревало достаточное долгое время.

"Об этом свидетельствует и то, что несколько недель тому назад представитель Superjet заявил о том, что ирландская авиакомпания имеет намерение отказаться от эксплуатации этих самолетов под дипломатичным предлогом. Дипломатичный предлог с одной стороны понятен, с другой - нет. Они объяснили это тем, что меняется структура их бизнеса и этот самолет больше не нужен, вот решили отказаться", - сообщил Накануне.RU Смирнов.

"У нас были очень большие надежды на то, что единственная авиакомпания в Европе будет наращивать эксплуатацию этих самолетов, и вслед за этим будут брать пример с нее и остальные авиакомпании Европы. То есть мы думали, что откроется дверь бизнеса, чтобы продавать и сдавать в лизинг эти самолеты в более широком масштабе, чем это делается сейчас. Но эти надежды сейчас рухнули", - отметил эксперт.

По словам Смирнова, причины здесь традиционные.

"Первая причина, которая показывает на практике, что у "Аэрофлота", где 35 самолетов, налет на списочный самолет Sukhoi Superjet-100 значительно ниже, чем налет на списочный самолет Boeing или Embraer. А это главный показатель благополучия компании. Там, где самолеты летают - все в порядке с бизнесом. А там, где они стоят на приколе у забора, всегда кончается крахом", - считает Олег Смирнов.

Вторая причина, по словам эксперта, вытекает из первой - еще не до конца доработана система поддержания летной годности этого воздушного судна после продажи.

"Когда, например, заключаешь договор на лизинг самолетов Boeing или Embraer, то одним из пунктов, на который обращают внимание в любой авиакомпании, приобретающей этот самолет, является пункт: "авиакомпания обеспечивает самолет запасными частями в случае их выхода из строя в любой точке земного шара в течение суток". У Superjet эта система не доработана - первой авиакомпанией, которая это чувствует, является "Аэрофлот", - сообщил Олег Смирнов.

"Потому что иногда из-за какой-то "фигульки" электронной, без которой нельзя летать, самолет стоит несколько дней, а то и несколько недель в ожидании этой запасной части. И самолет стоит со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал эксперт.

Смирнов отметил, что на практике ирландская авиакомпания уже ощутила - Superjet имеет один недостаток: двигатели его расположены на пилонах крыльев ниже, чем у любого другого самолета в мире такого же класса на 40 сантиметров от взлетно-посадочной полосы.

"Это значит, что все, что не убрано с полосы, ледышки те же - они всасываются в двигатель и выводят его из строя. Это все еще очень влияет на безопасность полетов. Третья причина - это общая политическая ситуация, связанная с нашей техникой. Все это влияние санкций. Это ограничение всяческих наших бизнесов, чтобы занять наши ниши своими компаниями", - добавил Олег Смирнов.

Стоит добавить, что CityJet была единственным европейским перевозчиком, использовавшим SSJ100. В 2016-2017 годах она получила в лизинг семь лайнеров.

Sukhoi Superjet 100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Дальность полета базовой версии лайнера составляет 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Производство началось в 2011 году.