Куйвашев высказался о перспективах Шипулина стать депутатом Госдумы

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев высказался о перспективах известного биатлониста Антона Шипулина стать депутатом Госдумы. По словам губернатора, говорить об этом пока рано, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, недавно открылась вакансия на место депутата Государственной думы по Серовскому одномандатному избирательному округу №174. Это произошло после того, как Сергей Бидонько, избранный 2,5 года назад в нижнюю палату федерального парламента, занял пост заместителя губернатора по информационной и внутренней политике.

Ранее сообщалось, что Шипулин, завершивший карьеру биатлониста, уже обсудил свое участие в довыборах с Евгением Куйвашевым.

Однако губернатор призвал не торопиться с выводами.

"Он еще не выдвигался. Когда выдвинется, тогда можно будет говорить об этом шаге предметно", - заявил Куйвашев изданию Газета.ru в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с Шипулиным.

Напомним, уральские политтехнологи уже посоветовали экс-спортсмену устроиться на завод, чтобы победить на довыборах в Госдуму.