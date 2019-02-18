Куйвашев высказался о перспективах Шипулина стать депутатом Госдумы

18 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область В России

Куйвашев высказался о перспективах Шипулина стать депутатом Госдумы

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев высказался о перспективах известного биатлониста Антона Шипулина стать депутатом Госдумы. По словам губернатора, говорить об этом пока рано, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, недавно открылась вакансия на место депутата Государственной думы по Серовскому одномандатному избирательному округу №174. Это произошло после того, как Сергей Бидонько, избранный 2,5 года назад в нижнюю палату федерального парламента, занял пост заместителя губернатора по информационной и внутренней политике.

Ранее сообщалось, что Шипулин, завершивший карьеру биатлониста, уже обсудил свое участие в довыборах с Евгением Куйвашевым.

Евгений Куйвашев(2019)|Фото: Накануне.RU

Однако губернатор призвал не торопиться с выводами.

"Он еще не выдвигался. Когда выдвинется, тогда можно будет говорить об этом шаге предметно", - заявил Куйвашев изданию Газета.ru в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с Шипулиным.

Напомним, уральские политтехнологи уже посоветовали экс-спортсмену устроиться на завод, чтобы победить на довыборах в Госдуму.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Куйвашев высказался о перспективах Шипулина стать депутатом Госдумы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, Шипулин, Госдума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.01.2019 11:43 Мск Политтехнолог посоветовал Шипулину устроиться на завод, чтобы победить на довыборах в Госдуму
Ранее 21.01.2019 19:30 Мск Биатлонист Шипулин намерен баллотироваться в Госдуму

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 31064

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети