В Екатеринбурге эвакуируют сразу несколько ТЦ

В Екатеринбурга эвакуировали ТЦ "Дирижабль". Как сообщают уральцы в группе "Инцидент. Екатеринбург", поступило сообщение о минировании, а на место выехали сапёры с собаками, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Торговый центр на данный момент не работает.

Некоторые из пользователей пишут, что в ТЦ был найден бесхозный предмет.

Также эвакуировали ТЦ "Декатлон" вместе с Эльдорадо на ул. Вайнера, 48.

Позже эвакуировали ТЦ "Аида". На месте работает полиция и пожарные.

Получить оперативный комментарий в УФСБ по Свердловской области, в органах полиции и МЧС не удалось