Если нет хлеба – пусть едят пирожные: телеведущая Екатерина Андреева считает, что питаться правильно – дешевле

Вечно юная королева эфира "Первого канала" Екатерина Андреева (57) вспомнила, как питалась, отдыхая на роскошном мальдивском курорте, а заодно и прочитала своим подписчикам в Instagram лекцию о том, как правильно питаться и сколько это стоит. Андреева считает, что рыба, творог, сыр, ягоды, орехи, оливковое масло, безглютеновый хлеб (однозначная польза которого для всех подряд, кстати, совершенно не доказана) и индейка – это не так уж и дорого.

Вот что пишет Екатерина: "Мы то-что мы едим. И если кто-то заправляет свой драгоценный организм майонезом, кетчупом, сахаром, маргарином, неправильными жирами, фастфудом, кока-колой и другими газированными на-питками (а лучше сказать на-пЫтками),потому что для организма это реальная пытка, сушенными колбасами, которые никогда не переварятся и выйдут только с клизмой, сосисками и сардельками из химозы, алкоголем и прочей дребеденью, то ваш организм вам отомстит. И месть это будет жестокой и беспощадной. Эта месть отберёт здоровье ,а "подарит" болезни, отсутствие радости, апатию, преждевременную старость. И не надо в комментах писать - здоровое питание-это дорого Я знаю на собственном опыте - самое правильное питание - самое дешёвое. Крупы, овощи, рыба по 150 гр. 2 раза в неделю, творог, белый сыр, ряженка - три раза в неделю, зелень, яйца, ягоды, орехи, семечки, оливковое масло, бобовые, правильный безглютеновый хлеб, не сладкие фрукты, для тех, кто ест мясо-белое мясо индейки -2 раза в неделю по 150 гр.Иногда паста из твёрдых сортов пшеницы, а лучше соба из гречк и- это все стоит недорого, особенно, если порция рассчитана на человека, а не на слона. А вот дорогое-это как раз то, что есть вообще нельзя. Так что думайте сами - решайте сами".

В комментариях Андреева удивляет некоторыми крайне сомнительными откровениями. Например, пишет: "Что касается креветок - их есть нельзя. Это тяжёлый белок, который вызывает токсические реакции ,креветки, именно дикие-падальщики и едят все ,в том числе "морскую дохлятину". Или вот такое: "брокколи у многих людей вызывает мутацию гена, отвечающего за кроветворение, быть чистым веганом - это опасно для жизни в итоге".