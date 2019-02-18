Мост через Пур построят за 2,5 года

В Сочи в рамках работы Российского инвестиционного форума состоялась церемония подписания кредитного соглашения о финансировании проекта строительства мостового перехода через реку Пур, передает корреспондент Накануне.RU. Соглашение на сумму 6 млрд. рублей было подписано между Газпромбанком и ООО "Региональная инфраструктурная компания" (структурное подразделение АО "Мостострой-11"). Проект предусматривает строительство на территории Ямало-Ненецкого автономного округа участка автодороги от района Коротчаево до поселка Уренгой, протяженностью 2,46 км, в том числе моста через реку Пур длинной 1,02 км. Продолжительность строительства составит 32 месяца.

Решение о строительстве моста было принято по итогам подписания в апреле 2015 года в г. Сургуте Дополнительного Соглашения № 4 между полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе, главами Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, ПАО "Транснефть" и АО "Корпорация Развития". Мостовой переход был включен в перечень объектов социальной инфраструктуры нового магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе. ПАО "Транснефть" обеспечило необходимое финансирование, позволившие выполнить изыскательные и проектные работы, получить необходимые разрешительные документы по строительству моста. В конце 2018 года подрядная организация "Мостострой – 11" вышла на строительную площадку, были забиты первые сваи нового мостового перехода.

Мост свяжет заполярные территории, где сейчас идет интенсивное обустройство крупных нефтегазовых месторождений, с автомобильным и железнодорожным транспортным узлом Коротчаево, обеспечит надежное сообщение с большой землей для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов. В настоящее время на этом участке действует только зимник и понтонная переправа. В межсезонье перевозка людей и доставка грузов возможна лишь с помощью вертолетной техники.

По исследованиям, проведенным правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, ежедневно реку Пур пересекает около 700 единиц автомобильного транспорта, свыше 75% автомобилей имеют грузоподъемность свыше 10 тонн. Годовые суммарные затраты для предприятий на оплату услуг понтонных и ледовых переправ через реку составляют свыше 2,1 млрд. рублей. Прогнозируется, что после введения моста в эксплуатацию, интенсивность движения на этом участке возрастет до 2,5 тыс. автомобилей в сутки, что придаст новый импульс для промышленного освоения заполярных территорий.

В церемонии подписания кредитного соглашения приняли участие первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников, заместители губернатора ЯНАО Александр Калинин и Александр Можаров, председатель счетной палаты ЯНАО Владимир Свидлов, генеральный директор АО "Мостострой-11" Николай Руссу заместитель генерального директора АО "Транснефть – Сибирь" Сергей Сметанюк.