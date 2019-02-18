Полиция Ленинградской области проверяет информацию о похищении ребенка из-за долгов

В Ленинградской области полиция проверяет информацию о похищении 10-месячной дочери местной жительницы из-за долгов, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в деревне Старая Всеволожском районе области. Отмечается, что 17 февраля днем две женщины пришли в дом к своей знакомой и потребовали возврата долга.

"После отказа заявительницы возвращать долг, ввиду отсутствия средств, женщины якобы забрали ее десятимесячную дочь. Позже "кредиторы" привезли девочку в отдел полиции. Ребенка вернули родителям", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента.