На Южном Урале ребенок получил травму позвоночника на уроке физкультуры

В Челябинской области суд взыскал с школы свыше 193 тысяч рублей в качестве морального вреда, причиненного 13-летней девочки.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, на уроке физкультуры школьница при выполнении кувырка назад получила травму позвоночника.

В прокуратура обратилась мама девочки. В связи с тем, что образовательная организация не обеспечила безопасное пребывание ребенка в школе прокуратурой предъявлено исковое заявление о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.

Суд требования прокурора удовлетворил.