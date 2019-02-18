СК Удмуртии не получал результаты экспертиз о возможных причинах смерти Децла

Следователи Удмуртии не получили результаты экспертиз о возможных причинах смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого).

Таким образом, в следственном управлении пока не могут подтвердить или опровергнуть слова его матери, что наркотиков и алкоголя в крови музыканта не обнаружено, передает РИА Новости.

Ранее Ирина Толмацкая сообщила о причинах гибели сына - свою версию она рассказала в эфире Первого канала.

Она считает, что всему виной - нагрузки. Толмацкая также добавила, что ее сын скончался не от приема запрещенных веществ.

Напомним, Децл умер 3 февраля в возрасте 35 лет. В Ижевске он выступал на частной вечеринке в честь дня рождения местного бизнесмена. Организаторы утверждают, что на мероприятии не было наркотиков. По предварительным данным, у Толмацкого по невыясненным причинам остановилось сердце.