В Екатеринбурге предложили строить школы и сады за счёт покупателей квартир в новостройках

В Екатеринбурге депутат городской думы Михаил Матвеев предложил строить школы и сады за счёт покупателей квартир в новостройках. Как сообщается на сайте мэрии города,если законодательно это будет утверждено, то застройщик будет включать соцобъекты по нормативам в свои объемы строительства.

"Строители передают здания на баланс городского бюджета, который уже берет на себя дальнейшие расходы по его содержанию. По оценке экспертов, стоимость квадратного метра жилья в таком случае повысится на 5-7 тысяч рублей, но зато покупатели квартир будут уже точно знать, что их детей обеспечат школами и детсадами. Не будет ситуации, когда жилье строится, а социальных объектов нет", - добавил он.

Напомним, что из-за проблем при зачислении детей через сайт Госуслуги, в школы зачислили всех, кто подавал заявление, без учета вместимости учебных заведений. Особенно остро недостаток помещений проявился в Академическом и прилегающем к нему Краснолесье, где сформировано по несколько десятков первых классов

По данным мэрии, в последующие годы таких проблем не будет. Матвеев также считает, что новая команда Высокинского показала хороший уровень организации зачисления детей.

До 2023 года запланирован ремонт, реконструкция и строительство более 50 школ. Этот вопрос находится в числе приоритетных.