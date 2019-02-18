Пермский геронтологический центр достроят к концу марта

Геронтологический центр в Перми "растёт" быстрее графика – строители уже возводят четвёртый этаж, выполнена облицовка двух первых этажей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Глава управления капитального строительства Дмитрия Левинского, к концу марта строительство полностью завершат: уже выполнена часть благоустройства, например, проложены наружные коммуникации, отопление будут заводить в апреле. Возведение нового корпуса центра идёт с опережением графика.

"К отделке помещений приступим примерно через три недели, когда установим тепловые пушки, чтобы выполнять все работы в допустимом температурном режиме", - сказал Левинский.

Губернатор Максим Решетников приехал на стройку с проверкой. Он сделал замечание, что при строительстве не учли его поручение о размещении входа в центр. Он поручил первому зампреду правительства Михаилу Сюткину предоставить варианты благоустройства подхода к новому корпусу.

"Почему люди должны проходить сюда через гаражи и какие-то мусорки? Этот вопрос необходимо решить", - сказал Решетников.

Также предполагается капремонт действующего здания геронтологического центра. Решетников поручил минстрою контролировать благоустройство территории корпусов, оно должно быть выполнено в едином стиле.

Строительство нового корпуса геронтологического центра идёт за счёт федерального и регионального бюджетов. Стоимость контракта – 222,7 млн руб. Учреждение рассчитано на 150 койко-мест для людей в возрасте 70 лет и старше. Также им будут оказывать услуги по реабилитации и общему оздоровлению.

В здании площадью более 6,5 тыс. "квадратов" будут социально-медицинское отделение и отделение долговременного ухода. Кроме того, будут созданы условия для социально-педагогической, социально-психологической реабилитации, предполагается создание нескольких разных зон отдыха.

Всё это необходимо для продления активного долголетия и сохранения удовлетворительного жизненного потенциала граждан пожилого возраста, в том числе инвалидов. С этой же целью на территории геронтологического центра, которая превышает 2 га, будут расположены спортивные площадки и парковые рекреации с дорожками для прогулок и зонами отдыха.