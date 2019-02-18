"Откуда такие цены?": жители Екатеринбурга пожаловались "Спецавтобазе" на "мусорную реформу"

Сегодня в администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга представители "Спецавтобазы" устроили прием граждан по вопросам "мусорной реформы". Люди жаловались на высокие цены по услуге обращения с ТКО, передает корреспондент Накануне.RU.

"Почему у нас самая высокая стоимость за оплату этих услуг? Даже в мусорном Челябинске дешевле", - возмутилась одна из жительниц района.

Жительница поселка Мичуринский пришла на встречу с представителями "Спецавтобазы" с жалобой на вывоз мусора. По словам женщины, жители поселка после "мусорной реформы", как и раньше, вывозят мусор самостоятельно, поэтому они отказываются платить по новому тарифу обращения с ТКО.

На встрече пенсионерке сказали, что в ближайшее время на территории поселка организуют место, куда все жители будут свозить мусор, который потом перевезут на специальный полигон. Однако женщина осталась недовольна таким ответом, отметив, что теперь самостоятельный вывоз мусора в неположенное для этого место является нарушением законодательства. А о конкретных сроках появления мусорных контейнеров до сих пор неизвестно.

"Мы все вывозим отходы как можем. У кого машины, те вывозят допустим на центральный поселок Широкая речка. Вы думаете, сейчас что-то изменилось? Это длится уже пять лет. Говорят, что будут какие-то белые мешки бесплатные, но где это будет, когда - неизвестно", - говорит женщина.

Также несколько обращений были от садоводов. Как заявила представитель правления свердловского регионального отделения общественной организации "Союз садоводов России" Татьяна Зубарева, после реформы садоводам приходится платить по двойному тарифу, даже если они не живут в садовом доме.

"Это выливается в год до полутора тысяч. Они должны всем СНТ выставить счета по количеству собственников", - поделилась с Накануне.RU Татьяна Зубарева.

Чтобы садоводы не платили по двойному тарифу, им нужно предоставить справку о том, где они проживают. Если такой справки не будет, то садоводы будут платить и за дачный дом, и за городскую квартиру. Женщина также высказала претензию о том, что садоводов не оповестили об этих изменениях.

Отметим, что ранее председатели СНТ занимались организацией вывоза мусора собственными силами, а сейчас им придется ставить для этого мусорные контейнеры и извещать о том, сколько человек действительно в определенном месяце проживает в дачных домах.

Как заявил представитель "Спецавтобазы" Дмитрий Солтанович, любое количество дней, когда человек не проживает в квартире или доме, где прописан, является основанием для перерасчёта.

Другая горожанка возмутилась новой услугой по вывозу ТКО, заявив, что услуга не оказывается.

"Как так выставляются счета за оказанную услугу, которая не предоставлялась? Мы вызвали сами машину, скинулись и нам вывезли мусор", - сказала женщина во время разговора с представителем "Спецавтобазы".