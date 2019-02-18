Возле резиденции главы ДНР в Донецке прогремели три взрыва

В центре Донецка, где располагается резиденция главы ДНР, прогремели три взрыва.

Как сообщили РИА Новости в МВД самопровозглашенной народной республики, два из них произошли в нескольких сотнях метров от гостиницы, где живут представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Третий случился неподалеку на пустыре. По данным МЧС, пострадавших нет.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются определить тип взрывчатки. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Украинская сторона пока не прокомментировала сообщения о взрывах в ДНР, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, ночью 16 февраля населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике подвергся массированному обстрелу вооруженными силами Украины.