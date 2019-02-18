Spiegel: США больше не могут претендовать на мировое лидерство

Немецкое издание Spiegel раскритиковало речь вице-президента США Майка Пенса о "мировом лидерстве США", произнесенную им на Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению авторов публикации, вице-президент США живет в "удивительном параллельном мире". "Америка не лидирует, она сдает позиции", - говорится в материале.

По мнению авторов, очевидно, что "вперед вырываются" Россия, Китай и даже Иран.

Ранее в бундестаге заявили, что Европа не должна подчиняться интересам США, поскольку они расходятся "в важнейших вопросах - и не только экономических".

Лидер немецкой партии "Левые" Сара Вагенкнехт отметила, что Вашингтон с приходом Дональда Трампа на пост президента страны стал отстаивать свои интересы "агрессивными способами".

Парламентарий подчеркнула, что Евросоюз должен развивать плодотворные отношения с Москвой.