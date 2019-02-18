18 Февраля 2019
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Прикамцев предупредили о падении ступеней ракеты-носителя "Союз"

Жителей и гостей Красновишерского муниципального района Пермского края предупредили о возможном падении ступеней ракеты-носителя "Союз", передает корреспондент Накануне.RU.

По информации администрации района, территория Кваркуша и Кутимского участкового лесничества входит в район падения отделяющихся частей ракеты. Запуск космического аппарата "Египтсат-А" с космодрома Байконур запланирован на 21 февраля 2019 г. в 21.47.

Власти района просят прикамцев воздержаться от посещения территорий, на которые могут упасть части ракеты.

Отметим, что резервными датами запуска космического аппарата являются также 22, 23 и 24 февраля.

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Прикамцев предупредили о падении ступеней ракеты-носителя "Союз"

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Теги: союз, ракета, ступени, предупреждение, запуск



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