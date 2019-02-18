18 Февраля 2019
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Политика Центральный ФО Воронежская область

Очередной шаг в межрегиональном сотрудничестве. Воронежская область укрепила связи с Орловской и Курской областями

Воронежская область системно укрепляет межрегиональные связи, передает корреспондент Накануне.RU. В рамках Российского инвестиционного форума – 2019 в Сочи губернатор Александр Гусев принял участие в подписании документов о сотрудничестве с еще двумя субъектами Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

В завершающий день работы форума состоялось подписание Соглашения между правительством Воронежской области и правительством Орловской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ подписали губернатор Воронежской области Александр Гусев и губернатор, председатель правительства Орловской области Андрей Клычков.

александр гусев, губернатор ваоронежской области, губернатор орловской области клычков(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Региональные власти намерены развивать взаимодействие по широкому спектру вопросов. В частности, речь идет о создании благоприятных экономических условий для предпринимательской или иной хозяйственной деятельности, сотрудничестве в сфере развития агропромышленного комплекса и подготовки квалифицированных кадров для предприятий АПК, участии в проектах и программах по формированию единого культурно-информационного пространства, развитии деловых связей в области образования и науки и т.д.

А несколько позже в этот же день был подписан план мероприятий по реализации Соглашения между правительством Воронежской области и администрацией Курской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019–2023 гг. Свои подписи под планом поставили губернатор Воронежской области Александр Гусев и врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Воронежская и Курская области географически расположены рядом.

александр гусев, губернатор курской области старовойт(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В плане отражены общие вопросы межрегионального сотрудничества и региональной политики и взаимодействие в конкретных сферах и отраслях, таких как предпринимательство, торговля, промышленность, развитие кооперационных связей, АПК, наука, вопросы семьи и молодежной политики, экология, охрана здоровья, культура, спорт, туризм и прочее.

Напомним, ранее Александр Гусев подписал соглашения с руководителями Тамбовской и Саратовской областей. Планы партнерского сотрудничества также предполагают взаимодействие регионов вплоть до 2023 года. В этих документах приоритет также отдавался совместным действиям региональных властей в области торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Кроме всего этого, планами и соглашениями предусмотрено, что регионы будут взаимодействовать в рамках реализации нацпроектов.

Заметим, что Орловская, Курская, Тамбовская и Воронежская области входят в Центральный федеральный округ, а Саратовская область, будучи соседкой Воронежской, входит уже в Приволжский федеральный округ.

Также губернатор Александр Гусев в Сочи на полях Российского инвестиционного форума встретился с руководством фонда «Сколково».

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Очередной шаг в межрегиональном сотрудничестве. Воронежская область укрепила связи с Орловской и Курской областями

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Теги: межрегиональное сотрудничество, александр гусев, губернатор клычков, врио курсой области старовойт



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